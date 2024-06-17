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Ребров - о разгроме от Румынии: К сожалению, такой результат

Наставник "желто-синих" высказался после провальной игры.
Сегодня, 19:55
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал поражение от Румынии (0:3).

"Думаю, что для всех это было неожиданно. Это Евро. Всегда говорю: если хотим достичь чего-нибудь на чемпионате Европы, каждый игрок должен показывать максимум. К сожалению, этого не было, но это первая игра. Будем более серьезно и тщательно готовиться к следующей.

Не думаю, что мы не хотели забить. И первые минуты до пропущенного мяча мы контролировали игру. Но есть ошибки, которые мы допускаем, и это было. Полагаю, мы были недостаточно агрессивны в атаке, не создавали моменты".

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"Они должны сами себя возвращать. Понимаем, что это не одна игра. Да, допустили много ошибок. Следует тщательно анализировать этот матч, показать игрокам и готовиться к следующему поединку.

Я всегда говорю: игроки очень благодарны тем, кто защищает нашу страну. Перед игрой говорил футболистам, что мы играем для них, что мы должны показать дух украинцев. К сожалению, такой результат. Уверен, что на следующую игру будет другое настроение", – сказал Ребров в интервью после матча.

Напомним, в следующем туре Евро-2024 Украина сыграет против сборной Словакии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сергей Ребров

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