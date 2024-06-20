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Германия стала второй сборной в истории Евро, которая забила 7 мячей в первых двух матчах

Первая такая команда не выиграла турнир.
Сегодня, 00:34
Германия / Getty Images
Германия / Getty Images

В рамках 2-го тура группового этапа Евро-2024 Германия достаточно легко справилась с Венгрией, победив со счетом 2:0.

В первом туре коллектив Юлиана Нагельсмана забил пять Шотландии, и теперь на их счету 7 забитых голов, что является повторением рекорда с учетом первых двух матчей на турнире.

Ранее за свои два стартовых поединка на турнире семь голов забивала только сборная Нидерландов в 2008 году.

Напомним, что "бундестим" также стала первой командой, которая прошла в плей-офф Евро-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: германия

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