"Уб*й серба" не осталось безнаказанным: Албания получила штраф из-за своих фанатов
"Красно-черные" вынуждены заплатить почти 50 тысяч евро.
Албанскую федерацию футбола оштрафовали на 47 500 евро за поведение фанатов во время матча Евро-2024 против Хорватии.
Штрафы включают 2 500 евро за файер, 20 000 евро за вторжение болельщика на поле и 25 000 евро за неуместные кричалки.
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При этом ничего не упомянуто о скандировании "Убей серба!" болельщиками, из-за чего Сербия угрожала сняться с турнира.
Отметим, также на матче с Хорватией албанские фанаты вывешивали баннер "Косово – это Албания".
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