Сборная Англии остается фаворитом по версии суперкомпьютера Opta
На последнем месте, ожидаемо, сборная Грузии.
Аналитическое агенство Opta пересчитало шансы команд на победу в Евро-2024.
Так как уже известны все команды плей-офф, в компании вновь пересчитали шансы на победу при помощи суперкомпьютера.
Ожидаемо, на последнем месте расположилась сборная Грузии, а вот фаворитом турнира все так же остается сборная Англии.
Существенно прибавили в шансах Испания и Германия, а вот шансы французов наоборот несколько упали.
Шансы на победу в Евро-2024 по версии Opta:
- Англия – 20%;
- Испания – 17,2%;
- Германия – 15,8%;
- Франция – 13,4%;
- Португалия – 8,3%;
- Нидерланды – 6,7%;
- Италия – 4,9%;
- Австрия – 3,9%;
- Бельгия – 2,3%;
- Швейцария – 2,2%;
- Турция – 1,8%;
- Дания – 1,4%;
- Румыния – 0,9%;
- Словакия – 0,4%;
- Словения – 0,4%;
- Грузия – 0,3%.
С расписанием Евро-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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