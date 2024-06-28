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Сборная Англии остается фаворитом по версии суперкомпьютера Opta

На последнем месте, ожидаемо, сборная Грузии.
Сегодня, 14:56
Сборная Англии / Getty Images
Сборная Англии / Getty Images

Аналитическое агенство Opta пересчитало шансы команд на победу в Евро-2024.

Так как уже известны все команды плей-офф, в компании вновь пересчитали шансы на победу при помощи суперкомпьютера.

Ожидаемо, на последнем месте расположилась сборная Грузии, а вот фаворитом турнира все так же остается сборная Англии.

Существенно прибавили в шансах Испания и Германия, а вот шансы французов наоборот несколько упали.

Шансы на победу в Евро-2024 по версии Opta:

  1. Англия – 20%;
  2. Испания – 17,2%;
  3. Германия – 15,8%;
  4. Франция – 13,4%;
  5. Португалия – 8,3%;
  6. Нидерланды – 6,7%;
  7. Италия – 4,9%;
  8. Австрия – 3,9%;
  9. Бельгия – 2,3%;
  10. Швейцария – 2,2%;
  11. Турция – 1,8%;
  12. Дания – 1,4%;
  13. Румыния – 0,9%;
  14. Словакия – 0,4%;
  15. Словения – 0,4%;
  16. Грузия – 0,3%.

С расписанием Евро-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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Сборная Англии остается фаворитом по версии суперкомпьютера Opta
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