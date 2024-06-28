Сборная Англии остается фаворитом по версии суперкомпьютера Opta

Аналитическое агенство Opta пересчитало шансы команд на победу в Евро-2024.

Так как уже известны все команды плей-офф, в компании вновь пересчитали шансы на победу при помощи суперкомпьютера.

Ожидаемо, на последнем месте расположилась сборная Грузии, а вот фаворитом турнира все так же остается сборная Англии.

Существенно прибавили в шансах Испания и Германия, а вот шансы французов наоборот несколько упали.

Шансы на победу в Евро-2024 по версии Opta:

Англия – 20%; Испания – 17,2%; Германия – 15,8%; Франция – 13,4%; Португалия – 8,3%; Нидерланды – 6,7%; Италия – 4,9%; Австрия – 3,9%; Бельгия – 2,3%; Швейцария – 2,2%; Турция – 1,8%; Дания – 1,4%; Румыния – 0,9%; Словакия – 0,4%; Словения – 0,4%; Грузия – 0,3%.

С расписанием Евро-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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