Атлетико спокойно победил Валенсию
В рамках 26-го тура Ла Лиги Атлетико встретился с Валенсией.
Еще в первом тайме «матрасники» создали себе комфортное преимущество. Дублем отметился Хулиан Альварес.
Во второй 45-минутке Атлетико забил еще один мяч. До разгромного счет довел Анхель Корреа.
Таким образом, мадридцы временно возглавили таблицу чемпионата Испании, однако, это может измениться в случае победы Барселоны над Лас-Пальмасом.
Валенсия - Атлетико 0:3
Голы: Альварес, 12, 30, Корреа, 86
Валенсия: Мамардашвили - Фулькье, Москера, Таррега, Гая - Хайме (Алмейда, 65), Пепелу (Дуро, 46), Барренечеа (Лопес Ногероль, 80), Риоха (Перес, 74) - Герра, Умар (Мир, 74)
Атлетико: Облак - Молина, Ле Норман, Ленгле, Аспиликуэта (Галан, 46) - Симеоне (Мария Хименес, 68), Льоренте, Де Пауль, Лино (Галлагер, 46) - Гризманн (Корреа, 68), Альварес (Серлот, 74)
Предупреждения: Герра - Лино, Ленгле, Галан.
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