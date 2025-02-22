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Футбол

Атлетико спокойно победил Валенсию

«Матрасники» по крайней мере временно вернулись на 1 место
Сегодня, 22:06
Атлетико / Getty Images
Атлетико / Getty Images

В рамках 26-го тура Ла Лиги Атлетико встретился с Валенсией.

Еще в первом тайме «матрасники» создали себе комфортное преимущество. Дублем отметился Хулиан Альварес.

Во второй 45-минутке Атлетико забил еще один мяч. До разгромного счет довел Анхель Корреа.

Таким образом, мадридцы временно возглавили таблицу чемпионата Испании, однако, это может измениться в случае победы Барселоны над Лас-Пальмасом.

Валенсия - Атлетико 0:3
Голы: Альварес, 12, 30, Корреа, 86

Валенсия: Мамардашвили - Фулькье, Москера, Таррега, Гая - Хайме (Алмейда, 65), Пепелу (Дуро, 46), Барренечеа (Лопес Ногероль, 80), Риоха (Перес, 74) - Герра, Умар (Мир, 74)

Атлетико: Облак - Молина, Ле Норман, Ленгле, Аспиликуэта (Галан, 46) - Симеоне (Мария Хименес, 68), Льоренте, Де Пауль, Лино (Галлагер, 46) - Гризманн (Корреа, 68), Альварес (Серлот, 74)

Предупреждения: Герра - Лино, Ленгле, Галан.

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