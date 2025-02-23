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Футбол

У Погба возник неожиданный вариант продолжения карьеры

Поль снова может вернуться в Манчестер Юнайтед.
Сегодня, 17:39

У французского полузащитника Поля Погба нашелся интересный вариант продолжения карьеры.

Как сообщает Жак Тальбо, Погба может вернуться в Манчестер Юнайтед. Игрок уже разговаривал с Рубеном Аморимом.

Манкунианцы подготовили игроку годовой контракт с низкой зарплатой, однако, неплохими бонусами.

Напомним, ранее сообщалось, что Фернандеш раскритиковал партнеров по команде.

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