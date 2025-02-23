Ювентус мінімально переміг Кальярі та повернувся в топ-4 Серії A

Юве завладел инициативой с первых минут. Как следствие, подопечные Тьяго Мотты оформили быстрый гол. На 12-й минуте Влахович перехватил мяч на чужой половине, ушел в сторону от Каприле и забил в пустые ворота.

Туринцы продолжили контролировать ход событий. До перерыва возможности отличиться упустили Йылдыз, Консейсан и тот же Влахович. Впрочем, кураж поймал голкипер Кальяри Каприле. После перерыва Ювентус играл более осторожно, но удержал победный счет.

"Старая синьора" вернулась на 4-е место в турнирной таблице (49 очков). От лидера – миланского Интера – Юве отстает на 8 пунктов. Тем временем островитяне остались на 15-й позиции (25 очков).

Статистика матча Кальяри – Ювентус 26-го тура чемпионата Италии

Кальяри – Ювентус – 0:1

Гол: Влахович, 12

Ожидаемые голы (xG): 0.35 - 2.11

Владение мячом: 39 % - 61 %

Удары: 8 - 14

Удары в створ: 2 - 7

Угловые: 3 - 4

Фолы: 9 - 15

Кальяри: Каприле – Дзаппа, Мина, Луперто, Ауджелло – Дзортеа (Виола, 70), Адопо (Марин, 70), Макумбу (Паволетти, 86), Дейола (Коман, 58), Феличи (Лувумбу, 46) – Пикколи

Ювентус: Ди Грегорио – Веа, Гатти, Келли, Камбьязо (Рухи, 73) – Копмейнерс (Луис, 62), Локателли (Тюрам, 73) – Консейсан (Коло Муани, 62), Маккенни, Йылдыз – Влахович

Предупреждение: Веа

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