Игрок Ман Сити может перейти в другой клуб АПЛ

Игрок Манчестер Сити Джек Грилиш может покинуть команду.

Как сообщает ChronicleLive, англичанином интересуется Ньюкасл. «Сороки» могли подписать игрока еще зимой.

Манчестер Сити готов отпустить игрока за гораздо меньшую сумму чем приобрели его (100 миллионов евро - прим.). В то же время, игроку тоже придется идти на уступки в финансовом плане.

Напомним, ранее сообщалось, что Ман Сити готов устроить распродажу.

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