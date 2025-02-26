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Футбол

Лунин попал в старт на матч Кубка Испании

Украинец сыграет против Реал Сосьедада
Сегодня, 21:11
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В рамках полуфинала Кубка Испании Реал Мадрид сыграет против Реал Сосьедада.

В старте мадридцев на этот матч выйдет Андрей Лунин. Последний раз он играл в четвертьфинале этого турнира против Леганеса, в матче который закончился со счетом 3:2.

Всего на счету Андрея 5 матчей, в которых он пропустил 12 голов в текущем сезоне.

Матч Реал Мадрид - Реал Сосьедад начнется в 22:30.

Ранее стало известно, что Антони сможет сыграть против Реала в чемпионате Испании .

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