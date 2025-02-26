Лунин попал в старт на матч Кубка Испании

В рамках полуфинала Кубка Испании Реал Мадрид сыграет против Реал Сосьедада.

В старте мадридцев на этот матч выйдет Андрей Лунин. Последний раз он играл в четвертьфинале этого турнира против Леганеса, в матче который закончился со счетом 3:2.

Всего на счету Андрея 5 матчей, в которых он пропустил 12 голов в текущем сезоне.

Матч Реал Мадрид - Реал Сосьедад начнется в 22:30.

Ранее стало известно, что Антони сможет сыграть против Реала в чемпионате Испании .

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!