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Таловеров поделился эмоциями после игры с Ман Сити

Максим был рад и расстроен одновременно.
Сегодня, 00:40
Максим Таловеров / Getty Images
Максим Таловеров / Getty Images

Защитник Плимута Максим Таловеров поделился мыслями о встрече против Ман Сити.

По словам игрока, он рад, что сыграл против игроков такого высокого уровня, однако расстроен результатом.

«Рад играть здесь против лучшей команды в мире, против действительно фантастических игроков. Мы немного расстроены из-за результата, но я надеюсь, что наши болельщики будут гордиться нами, потому что мы старались изо всех сил и выложились на 100%. Мы действительно ценим болельщиков, их было около 10 000, мы старались изо всех сил».

Также Максим признался, что к матчам ему помогает готовиться его папа Вадим.

«Отец присылает мне много информации о нападающих. Мы много работали с ним на этой неделе. Это действительно помогло мне. Мы не много говорили о голах и стандартных положениях, но он мне очень помогает. Он тратит много времени на это», - сказал защитник.

Напомним, в этом матче Таловеров отметился голом.

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