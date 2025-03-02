Таловеров поделился эмоциями после игры с Ман Сити

Защитник Плимута Максим Таловеров поделился мыслями о встрече против Ман Сити.

По словам игрока, он рад, что сыграл против игроков такого высокого уровня, однако расстроен результатом.

«Рад играть здесь против лучшей команды в мире, против действительно фантастических игроков. Мы немного расстроены из-за результата, но я надеюсь, что наши болельщики будут гордиться нами, потому что мы старались изо всех сил и выложились на 100%. Мы действительно ценим болельщиков, их было около 10 000, мы старались изо всех сил».

Также Максим признался, что к матчам ему помогает готовиться его папа Вадим.

«Отец присылает мне много информации о нападающих. Мы много работали с ним на этой неделе. Это действительно помогло мне. Мы не много говорили о голах и стандартных положениях, но он мне очень помогает. Он тратит много времени на это», - сказал защитник.

Напомним, в этом матче Таловеров отметился голом.

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