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Футбол

Инфантино анонсировал, что в перерыве финала Чемпионата мира 2026 пройдет "грандиозное шоу"

Джанни также поделился другими планами на грядущий турнир.
Сегодня, 18:59

Глава ФИФА Джанни Инфантино высказался о планах на ЧМ-2026.

По словам Инфантино, в перерыве финвльного поединка состоится какое-то невероятное шоу, что произойдет впервые в истории.

"Было приятно пообщаться с друзьями и коллегами, которые посетили конференцию коммерческих и медиапартнеров ФИФА в Далласе, где мы обсудили захватывающие планы относительно крупнейшего в истории чемпионата мира 2026 года.

Я могу подтвердить, что впервые в истории турнира, во время перерыва финального матча состоится грандиозное шоу".

Инфантино также анонсировал, что Таймс-Сквер превратится в "эпицентр празднований" в последние дни турнира.

"Также мы говорили о том, как ФИФА превратит Таймс-сквер в эпицентр празднований в финальный уикенд турнира, когда будут играть финал и матч за третье место.

Это будут две невероятные игры с участием лучших футболистов мира, и какое же лучшее место для празднования, чем легендарный Таймс-сквер в Нью-Йорке?".

Напоследок Джанни поблагодарил нескольких людей, которые работают над организацией Мундиаля.

"Спасибо CEO Global Citizen Хью Эвансу и его замечательной команде за помощь в организации этих фантастических шоу.

Отдельная благодарность Крису Мартину и Филу Харви из Coldplay, которые вместе с ФИФА будут работать над окончательным списком артистов для шоу во время финала и мероприятий на Таймс-сквер", - написал Инфантино.

Напомним. ранее сообщалось, что Инфантино прокомментировал ход переговоров об окончании войны .

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