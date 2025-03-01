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Футбол

Инфантино прокомментировал переговоры об окончании войны в Украине

Глава ФИФА намекнул, что не против возвращения России в международный футбол.
Сегодня, 17:36

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал ситуацию с переговорами по урегулированию войны в Украине.

Функционер заявил, что надеется на скорое решение этого вопроса.

"Мы все надеемся, что мирные переговоры будут успешными, потому что я думаю, что для мира гораздо важнее, чем для футбола, чтобы царил мир".

Также Инфантино заявил, что готов сыграть какую-то роль в этих переговорах, если это вдруг станет нужным и намекнул, что не против возвращения России на международную арену.

"Если футбол может сыграть небольшую роль в установлении мира, то, конечно, мы сыграем свою роль, и мы надеемся, что все страны мира смогут играть в футбол", - заявил Джанни.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские спортсмены поддержали Зеленского после перепалки с Трампом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Джанни Инфантино

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