Инфантино прокомментировал переговоры об окончании войны в Украине
Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал ситуацию с переговорами по урегулированию войны в Украине.
Функционер заявил, что надеется на скорое решение этого вопроса.
"Мы все надеемся, что мирные переговоры будут успешными, потому что я думаю, что для мира гораздо важнее, чем для футбола, чтобы царил мир".
Также Инфантино заявил, что готов сыграть какую-то роль в этих переговорах, если это вдруг станет нужным и намекнул, что не против возвращения России на международную арену.
"Если футбол может сыграть небольшую роль в установлении мира, то, конечно, мы сыграем свою роль, и мы надеемся, что все страны мира смогут играть в футбол", - заявил Джанни.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские спортсмены поддержали Зеленского после перепалки с Трампом.
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