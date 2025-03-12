Ливерпуль установил клубное антидостижение вылетом от ПСЖ
В рамках Лиги чемпионов Ливерпуль вылетел от ПСЖ, проиграв серию пенальти.
Как сообщает Sky Sports, вылетев таким образом мерсисайдцы установили антидостижение. «Красные» впервые в своей истории проиграли серию пенальти в рамках Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов.
Ранее Ливерпуль выиграл три серии пенальти. Дважды в финале против Ромы в 1984 и против Милана в 2005, а также однажды в полуфинале против Челси в 2007.
Отмечается также, что ПСЖ стал вторым французским клубом, который выиграл серию пенальти в турнире. Примечательно, что первым был Бордо, который обыграл Днепр.
Напомним, ранее сообщалось, что Салах перестал быть фаворитом на Золотой мяч.
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