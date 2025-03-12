Салах больше не фаворит на получение Золотого мяча
Вылет Ливерпуля из Лиги чемпионов повлиял на египтянина.
Букмекерские конторы обновили коэффициенты на фаворита Золотого мяча-2025 после вчерашних матчей Лиги чемпионов.
Вылет Ливерпуля на стадии 1/8 финала напрямую повлиял на коэффициенты. Так, Мохамед Салах, который ранее был фаворитом, перестал таковым считаться.
Коэффициенты на египтянина подскочили с диапазона 2.2-2.62 до 3.25-6.0
Сейчас больше всего шансов по мнению букмекеров имеет форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе.
Напомним, на ISPORT вы можете ознакомиться с полным списком претендентов на Золотой Мяч-2025.
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