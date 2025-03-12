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Футбол

Салах больше не фаворит на получение Золотого мяча

Вылет Ливерпуля из Лиги чемпионов повлиял на египтянина.
Сегодня, 10:37
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Букмекерские конторы обновили коэффициенты на фаворита Золотого мяча-2025 после вчерашних матчей Лиги чемпионов.

Вылет Ливерпуля на стадии 1/8 финала напрямую повлиял на коэффициенты. Так, Мохамед Салах, который ранее был фаворитом, перестал таковым считаться.

Коэффициенты на египтянина подскочили с диапазона 2.2-2.62 до 3.25-6.0

Сейчас больше всего шансов по мнению букмекеров имеет форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе.

Напомним, на ISPORT вы можете ознакомиться с полным списком претендентов на Золотой Мяч-2025.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Мохамед Салах

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