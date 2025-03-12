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Футбол

Игрок Барсы рассказал, что команда посвящает победу над Бенфикой умершему работнику клуба

Алекс Бальде почтил память врача команды.
Сегодня, 14:37

Защитник Барселоны Алекс Бальде рассказал о том, как команда отреагировала на смерть врача команды Карлеса Миньерро Гарсии.

По словам Бальде, эта история стала ударом для "сине-гранатовых".

"Мы сильны не тем, что имеем ярко выраженного лидера, а тем, что можем двигаться вперед, как единый механизм.

Смерть Карлеса стала для нас серьезным ударом. Триумф над Бенфикой мы посвящаем ему, памяти о нем и его семье.

У нас перспективная, однако опытная команда. Мы играем, как одно целое", - сказал Алекс.

Напомним, что Миньерро Гарсия умер перед игрой против Осасуны, из-за чего поединок перенесли.

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