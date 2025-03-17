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Болгарский клуб устроил минуту молчания в честь своего экс-игрока, который оказался живым

И такое бывает.
Сегодня, 19:05
Арда Кирджали
Арда Кирджали

Болгарский клуб Арда Карджали попал в очень курьезную ситуацию.

Как сообщает местный журналист Методи Шуманов, перед матчем между Ардой и столичным Левски хозяева решили устроить минуту молчания в честь Петко Ганчева. Таким образом, они хотели почтить память Ганчева, который играл за клуб из города Карджалы.

Впрочем. еще до завершения поединка пресс-службе клуба пришлось приносить свои извинения Петко и его близким. Оказалось, что экс-футболист жив и в клубе получили ложную информацию о его смерти.

"Руководство ПФК Арда хотело бы выразить огромные извинения бывшему игроку Арды Петко Ганчеву и его родственникам после того, как клуб получил ложную информацию о его смерти.

Мы желаем Петко Ганчеву еще много лет крепкого здоровья и наслаждаться успехами Арды", - сказано в сообщении на Facebook-странице коллектива.

Отметим, что 79-летний Ганчев выступал за Арду в течение 5 лет и забил около 120 голов. В интервью местным СМИ экс-игрок рассказал о реакции на ситуацию.

"Я не пропускаю матчи Арды по телевизору. Сейчас на матч против Левски я опоздал на десять минут, потому что имел работу. Пока я ехал домой, мой телефон начал часто звонить. Но я за рулем и не решаюсь поднять трубку. Я припарковался перед нашим домом. Захожу во двор, а жена встречает меня с плачем. "Петко, Петко, по телевизору сказали, что ты погиб!".

Я не мог понять, что она мне говорит и что произошло. Она объяснила мне, что они позвонили ей по телефону и рассказали о том, что услышали перед матчем "Арда" - "Левски". После этого мне позвонили двое моих друзей. Один из них также смотрел по телевизору. Его зовут Валчо Костов - много лет он был руководителем спортивного тотализатора в Карджале. «Но я звоню, а ты не берешь трубку. Я поверил в то, что услышал, а потом позвонил твоей жене.

Конечно, он был ошеломлен и напуган, поскольку мы в последнее время ничего не слышали друг от друга. Другой мой друг Стоян Илиев, бывший центральный защитник, был на стадионе. Он кричит мне: "Не знаю, плакать или смеяться". Я тоже подумал. Плакать или смеяться. Стоян выпрямился, как и все люди на стадионе, чтобы отдать мне дань уважения... Быть похороненным заживо - это большой стресс, на самом деле...", - сказал Петко.

Напомним, ранее сообщалось, что форвард клуба АПЛ высказался о своем состоянии после тяжелой аварии.

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