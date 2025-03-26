Реал согласовал условия контракта со своим воспитанником, который проводит прорывной сезон

Мадридский Реал вскоре продлит контракт с Раулем Асенсио.

Как сообщает Фабрицио Романо, с Асенсио согласовали условия соглашения и в ближайшем будущем об этом сообщат официально.

Рауль подпишет контракт сроком до 2029 года. Также по новым договоренностям испанец получит улучшенную заработную плату.

В текущем сезоне 21-летний центрбек дебютировал в основной команде и в целом провел 29 матчей, отметившись двумя ассистами.

Напомним, что одноклубник Забарного впечатлил руководство Реала.

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