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Футбол

Реал согласовал условия контракта со своим воспитанником, который проводит прорывной сезон

Рауль Асенсио заслужил улучшенную сделку.
Сегодня, 10:11       Автор: Василий Медвидь
Рауль Асенсио / Getty Images
Рауль Асенсио / Getty Images

Мадридский Реал вскоре продлит контракт с Раулем Асенсио.

Как сообщает Фабрицио Романо, с Асенсио согласовали условия соглашения и в ближайшем будущем об этом сообщат официально.

Рауль подпишет контракт сроком до 2029 года. Также по новым договоренностям испанец получит улучшенную заработную плату.

В текущем сезоне 21-летний центрбек дебютировал в основной команде и в целом провел 29 матчей, отметившись двумя ассистами.

Напомним, что одноклубник Забарного впечатлил руководство Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Рауль Асенсио

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