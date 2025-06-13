iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Постекоглу может вскоре получить предложение о работе

Аль-Ахли заинтересован в тренере.
Сегодня, 21:30       Автор: Андрей Безуглый
Эндж Постекоглу / Getty Images
Эндж Постекоглу / Getty Images

Экс-тренер Тоттенхэма Эндж Постекоглу вскоре может получить новую работу, пишет The Telegraph.

Напомним, что "шпоры" уволили австралийца вское после победы в Лиге Европы.

Постекоглу уже попал в сферу интересов Аль-Ахли, который задумывается о смене главного тренера.

Саудовский клуб в прошлом сезоне финишировал пятым под руководством Маттиаса Яйссле.

Ранее также стало известно, что Индзаги покинул Серию А.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ангелос Постекоглу

Статьи по теме

Тоттенхэм определился с судьбой Постекоглу в случае триумфа в Лиге Европы Тоттенхэм определился с судьбой Постекоглу в случае триумфа в Лиге Европы
Тоттенхэм определил кандидатов на замену Постекоглу Тоттенхэм определил кандидатов на замену Постекоглу
"Вы можете лучше": Постекоглу не хочет называть своих молодых игроков на манер "Малышей Басби" "Вы можете лучше": Постекоглу не хочет называть своих молодых игроков на манер "Малышей Басби"
Постекоглу: Никогда не был поклонником ВАР Постекоглу: Никогда не был поклонником ВАР

Видео

Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США
Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к первой десятке, Швентек снова потеряла позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, Алькарас остался вторым, а Сачко приблизился ко второй сотне
просмотров
Футбол сегодня: старт Евро U-19
просмотров

Последние новости

Европа22:58
Наполи оформил второй трансфер лета
Европа22:50
Ливерпуль заплатит 117 млн евро за Виртца - The Athletic
Киберспорт22:12
NaVi потерпели чувствительное поражение от Spirit на BLAST.tv Austin Major 2025
Формула 122:08
Гран-при Канады: Ферстаппен возглавил зачет первой практики
Игровые21:43
Женская сборная Украины впервые проиграла в Золотой Евролиге
Европа21:30
Постекоглу может вскоре получить предложение о работе
Бокс21:14
"Лучший боец ​​нашего поколения": спарринг-партнер Усика с Дюбуа сделал прогноз на реванш
Европа20:52
Де Дзерби: Сейчас у Италии нет талантливых игроков
Формула 120:30
Хэмилтон отреагировал на слухи о конце карьеры
Европа20:20
Мбемо все еще предпочитает переход в Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK