"Вы можете лучше": Постекоглу не хочет называть своих молодых игроков на манер "Малышей Басби"

Тренер Тоттенхэма не захотел сравнивать своих подопечных с подопечными великих тренеров Манчестер Юнайтед.

В рамках второго тура основной части Лиги Европы Тоттенхэм обыграл на выезде Ференцварош со счетом 2:1.

Главный тренер "шпор" Ангелос Постекоглу доверил место в старте нескольким молодым игрокам.

Во время послематчевой пресс-конференции один из журналистов предложил 59-летнему австралийцу называть своих подопечных "Ангелами Анге" на манер "Малышей Басби" и "Птенцов Ферги".

Но тренер поспешил отбросить это предложение: "Нет, нет, нет, вы должны быть лучше. Никаких шансов", - приводит слова Постекоглу talkSPORT.

"Первое - это то, что они входят в состав нашей первой команды, и не потому, что мне нужны молодые игроки, а потому, что они заслужили это место".

"Затем речь идет о том, как помочь им развиваться, в какие моменты их нужно выпускать, а в какие - повременить. И мы не можем сбрасывать со счетов тот факт, что Арчи (Грэю) 18 лет, Лукасу (Бергваллю) 18 лет".

Арчи Грэй / Источник: Getty Images

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"Эти парни здесь, потому что они заслужили свое место, они - важная часть нашего развития".

"Важно, чтобы мы развивали игроков по ходу игры, чтобы любой период потенциального успеха или возможности для успеха был удлинен благодаря молодым игрокам, которых вы пропустили через себя".

После двух туров Лиги Европы Тоттенхэм идет среди лидеров, заработав шесть очков. В следующем туре лондонцы сыграют с нидерландским АЗ.

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