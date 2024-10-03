"Джордан защищался как сумасшедший": Мбаппе получал мощные мотивационные речи от Энрике

Тренер хотел, чтобы форвард больше работал на команду, принося ей победы не только голами.

В своем последнем сезоне в ПСЖ Килиан Мбаппе столкнулся с проблемами с руководством клуб, которое не хотело, чтобы он играл.

Но главный тренер парижан Луис Энрике сделал все, чтобы вернуть своего подопечного на поле. Но это было не единственное, в чем испанец помогал футболисту.

В документальном фильме о ПСЖ был продемонстрирован момент, когда Энрике и Мбаппе разбирают первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против Барселоны (2:3).

"Я читал, что тебе нравится Майкл Джордан. Он хватал своих одноклубников за яйца и защищался как сумасшедший су*ин сын. Ты должен подавать такой пример как человек и как игрок", - приводит слова тренера Daily Mail.

"Если ты собираешься прессинговать, ты будешь прессинговать (Пау) Кубарси. Именно ты будешь прикрывать Кубарси. И ты проведешь весь матч, прессингуя Кубарси, чтобы он не продвигался вперед, прессингуя тер Штегена, чтобы он играл быстро, и быстро возвращаясь назад".

"Зачем? Чтобы быть лидером. Потому что ты думаешь, что должен забивать наши голы".

Источник: Getty Images

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Несмотря на напряженную атмосферу, Энрике похвалил француза за его способности, но подчеркнул, что ему нужно больше работать для своих товарищей по команде.

"Ты - феномен, игрок мирового класса. Без сомнения. Но для меня этого недостаточно. Настоящий лидер - это тот, кто, когда ты не можешь помочь нам голами, помогает нам во всем, что имеет значение".

"Это то, что я хочу, чтобы ты сделал. Как лидер здесь. Тебе осталось провести две игры. Я хочу, чтобы ты ушел через большую дверь. Без всяких сожалений".

"Но ты должен выиграть ее. Не атакуя. Ты отличный нападающий. Ты атакуешь как сумасшедший. Я знаю это. Но в тот день, когда ты не можешь атаковать, ты должен стать величайшим защитником всех времен. Вот это лидер. Вот это Майкл Джордан".

Судя по всему слова Энрике сработали: в ответной игре ПСЖ разгромил Барселону 4:1, а Мбаппе оформил дубль.

Однако французский клуб не смог преодолеть стадию полуфинала, где их остановила дортмундская Боруссия, проигравшая в свою очередь затем в финале Реалу.

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