Дембеле сравнил Ямаля с героем финала Лиги чемпионов

Француз считает, что Дезире Дуэ и Ламин находятся на одном уровне.

Игрок ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле сравнил своего партнера по клубу и национальной команде Дезире Дуэ с талантом Барселоны и Испании Ламином Ямалем.

По словам Усмана, оба вингера находятся на одном уровне.

"Я считаю, что они одинаково сильны.

Все говорят о Ямале с его юных лет в академии Барселоны. Сразу после его перехода на уровень профи было понятно, что он такой один на миллион.

Что касается Дезире, то ему было не просто адаптироваться в составе ПСЖ, ему пришлось усваивать новый взгляд на футбол, но он смог это сделать.

Он очень профессиональный. Очень умный, внимательный парень. У него невероятный потенциал, а что более важно - невероятное окружение. Его отец - очень мудрый человек, ему есть еще что рассказать своему сыну", - сказал Дембеле.

Напомним, ранее сообщалось, что ПСЖ может продать одного из своих форвардов.

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