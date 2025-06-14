ПСЖ рассматривает продажу своего нападающего

Французский ПСЖ готов попрощаться с одним из своих игроков.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, руководитель парижан Луис Энрике сообщил форварду клуба Гонсалу Рамушу, что не рассчитывает на него.

Сумма потенциальной сделки неизвестна. Также пока не отмечается, кто рассматривает Рамуша в качестве новичка, однако ранее была информация, что Гонсалу могут интересовать такие клубы, как Арсенал, МЮ, Ньюкасл и Ювентус.

Напомним, ранее сообщалось, что ПСЖ представил новую домашнюю форму, которая отдает дань уважения архитектурному наследию Парижа.

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