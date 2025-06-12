Победитель Лиги чемпионов презентовал новую домашнюю форму

ПСЖ показал, в какой экипировке будет выступать уже на Клубном чемпионате мира-2025.

Французский ПСЖ представил новый основной комплект игровой формы на сезон-2025/26.

Действующие чемпионы и обладатели Кубка Франции, а также победители Лиги чемпионов в обновленной экипировке от технического партнера компании Nike выступят уже на предстоящем Клубном чемпионате мира-2025.

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Форма ПСЖ традиционно выполнена в темно-синем цвете с вертикальной полосой с красно-белым решетчатым узором, который отдает дань архитектурному наследию столицы Франции, сообщает официальный сайт клуба.

Впервые ПСЖ сыграет в новой форме 15 июня в матче Клубного чемпионата мира с мадридским Атлетико.

На групповом этапе турнира парижане также встретятся с бразильским Ботафого (20 июня) и американским Сиэтл Саундерс (23 июня).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием матчей Клубного чемпионата мира-2025.

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