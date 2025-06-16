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Футбол

Гризманн в четвертый раз стал отцом - впервые ребенок родился не 8 апреля

Француз поделился с фанатами радостной новостью.
Вчера, 22:50       Автор: Митя Шитко
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

Нападающий мадридского Атлетико Антуан Гризманн стал отцом. 

Французский футболист сообщил, что его жена Эрика Чоперена родила дочь. Родители назвали ее Шаи.

Теперь у Гризманна три дочери и один сын. Первые три ребенка родились 8 апреля. Шаи стала исключением - она родилась 15 июня.

В 2016 году у пары родилась дочь Миа, в 2019-м – сын Амаро. 8 апреля 2021 появилась на свет дочь Альба.

Ранее сообщалось, что дебютант сборной Украины женился.

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