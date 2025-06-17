iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Украинский нападающий пополнил ряды гранда европейского чемпионата

Николай Кухаревич перешел в стан Слована.
Вчера, 23:14       Автор: Василий Медвидь
Николай Кухаревич / skslovan.com
Николай Кухаревич / skslovan.com

Украинский нападающий Николай Кухаревич сменил клубную прописку.

Кухаревич пополнил ряды Слована. Об этом сообщила пресс-служба братиславского коллектива.

Николай подписал контракт на 4 года. Финансовые детали соглашения с форвардом неизвестны, как и сумма трансфера.

Ранее 23-летний нападающий принадлежал Суонси, но в прошлом сезоне выступал за Хиберниан.

В составе шотландского клуба украинец провел 28 матчей, где забил 7 мячей.

Напомним, ранее сообщалось, что Трабзонспор наложил вето на продажу Батагова.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Микола Кухаревич

Статьи по теме

Ривер Плейт достаточно уверенно переиграл Ураву Ривер Плейт достаточно уверенно переиграл Ураву
"Они играют с сердцем": Наставник Нидерландов U-21 поделился мыслями о матче с Украиной "Они играют с сердцем": Наставник Нидерландов U-21 поделился мыслями о матче с Украиной
Реал установил ценник на свою звезду Реал установил ценник на свою звезду
Сын известного футболиста заинтересовал европейский клуб Сын известного футболиста заинтересовал европейский клуб

Видео

Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США
Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:55
Европа23:55
Ривер Плейт достаточно уверенно переиграл Ураву
Европа23:46
"Они играют с сердцем": Наставник Нидерландов U-21 поделился мыслями о матче с Украиной
Европа23:14
Украинский нападающий пополнил ряды гранда европейского чемпионата
Европа22:59
Реал установил ценник на свою звезду
Европа22:30
Сын известного футболиста заинтересовал европейский клуб
Европа21:59
Трабзонспор наложил вето на трансфер одного из своих украинских легионеров
Бокс21:29
Жена Усика прокомментировала ночной обстрел Киева
Европа20:56
Флуминенсе и Боруссия Дортмунд не выявили победителя в матче Клубного чемпионата мира
Европа20:40
Нидерланды стали полуфиналистом Евро U-19
Европа19:56
Мельгоса: Мы будем играть на победу в матче с Нидерландами
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK