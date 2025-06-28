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Футбол

Штуттгарт установил безумный ценник на звезду молодежного Евро, которой интересуется Бавария

Разница в оценке клубов относительно трансферной стоимости Ника Вольтемаде невероятна.
Сегодня, 17:59       Автор: Василий Медвидь
Ник Вольтемаде / Getty Images
Ник Вольтемаде / Getty Images

Мюнхенская Бавария столкнулась с серьезным препятствием в переговорах по трансферу Ника Вольтемаде.

Как сообщает издание Kicker, Штуттгарт установил серьезный ценник на своего лидера. За 23-летнего форварда «швабы» хотят получить более 100 миллионов евро.

В то же время, «красные» готовы потратить на Вольтемаде только чуть более 50 миллионов евро, что вдвое меньше оценочной стоимости, которую хочет получить их конкурент по Бундеслиге.

В связи с серьезными разногласиями, клубы приостановили переговоры между собой, но ожидается, что они возобновятся в ближайшее время, а именно с начала июля, когда официально откроется трансферное окно.

В сезоне-2024/25 Ник забил 17 голов и отдал 3 ассиста в 33 матчах Бундеслиги. Вольтемаде также поехал с Германией на молодежное Евро-2025, где на данный момент является лучшим бомбардиром турнира, и сегодня может выиграть его, если «Die Mannschaft» одолеют в финале Англию. Поединок состоится в 22:00 по Киеву.

Напомним, ранее Мюллер забавной аналогией подытожил свою карьеру в Баварии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: штуттгарт Ник Вольтемаде

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