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Футбол

Клуб Бундеслиги отклонил предложение Баварии относительно своего лидера

Штутгарт не устраивают условия, которые предлагают мюнхенцы.
Сегодня, 16:51       Автор: Василий Медвидь
Ник Вольтемаде / Getty Images
Ник Вольтемаде / Getty Images

Мюнхенская Бавария пытается усилить линию нападения.

Как сообщает издание Bild, «красные» намерены подписать Ника Вольтемаде из Штутгарта. Мюнхенцы сделали официальное предложение, но оно было сразу отклонено.

Бавария, якобы, предложила 40 млн евро + 5 млн евро бонусами, что согласно предварительным сообщениям, более чем вдвое меньше суммы, которую хотят получить «швабы» за Вольтемаде, а именно 100 млн евро.

В прошлом сезоне Ник забил 17 голов в 33 матчах.

Напомним, ранее сообщалось, что Бавария попрощалась со своей легендой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ник Вольтемаде Ьавария

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