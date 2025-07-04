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Футбол

Итальянский топ-клуб нацелился на подписание игрока, который не нужен ПСЖ

Милан готов приобрести Марко Асенсио.
Сегодня, 15:35       Автор: Василий Войтюк

Итальянский Милан намерен улучшить линию атаки.

Как сообщает L'equipe, «россонери» хотят подписать Марко Асенсио. Также в игроке заинтересован Фенербахче, который сделал предложение, и Вильярреал, который возможно откажется от идеи подписания игрока из-за финансовых деталей сделки.

Асенсио не спешит принимать какое-либо решение относительно своего будущего. Испанец собирается оценить все опции «на столе» и только после этого он определится со своим будущим.

Во второй половине прошлого сезона Марко выступал за Астон Виллу, где провел 21 матч, забил 8 мячей и отдал 1 ассист.

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