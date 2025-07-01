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Футбол

Моуринью хочет видеть в Фенербахче еще одного топ-игрока

Марко Асенсио готовится к переезду в Турцию.
Сегодня, 21:15
Марко Асенсио / Getty Images
Марко Асенсио / Getty Images

Фенербахче намерен выкупить Марко Асенсио, пишет Ягыз Сабунджуоглу.

По информации турецкого инсайдера, местный гранд уже отправил ПСЖ официальное предложение.

Кроме того, чтобы убедить Марко выбрать именно Фенербахче, с нгим провел личную встречу Жозе Моуринью.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Асенсио провел в Астон Вилле, где провел 21 матч, отметившись восемью голами.

Трансфермаркт оценивает 29-летнего испанца в 20 млн евро.

Ранее также сообщалось, что легенда Лиона переехал в Саудовскую Аравию.

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