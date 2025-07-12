МЮ потерял основного исполнителя на длительный период

Английский Манчестер Юнайтед понес серьезную кадровую потерю. В лазарет попал основной вратарь команды Андре Онана, сообщает The Telegraph.

Камерунец травмировал заднюю поверхность бедра. Врачи "красных дьяволов" опасаются, что Онана выбыл на 6-8 недель. Главный тренер команды Рубен Аморим вскоре решит, выходить ли на рынок за новым кипером.

В минувшем сезоне Онана провел 50 поединков во всех турнирах, в которых пропустил 65 мячей (11 сухих матчей). Контракт африканца действует до лета 2028 года. В распоряжении МЮ остались турок Алтай Байындыр и англичанин Том Хитон.

В свою очередь английский Ливерпуль вывел из обращения 20-й номер в честь Диогу Жоты.

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