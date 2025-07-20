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Футбол

Манчестер Сити повесил ценник на своего хавбека

Джеймс Макати оказался несколько дешевле Коула Палмера.
Сегодня, 21:20       Автор: Андрей Безуглый
Джеймс Макати / Getty Images
Джеймс Макати / Getty Images

Манчестер Сити назвал ценник Джеймса Макати, пишет The Telegraph.

Напомним, что 22-летний хавбек покинет "горожан" этим летом, так как хочет получать игровую практику.

В оценке игрока Сити опирался на трансфер Коула Палмера, потому за Макати попросят порядка 40 млн евро.

Как сообщается, хавбеком интересуются Боруссия, Айнтрахт, Ноттингем и Вест Хэм.

Сам же игрок недавно ездил в Германию, где посетил расположения тамошних клубов, потому английским командам придется постараться, чтобы убедить игрока.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед пообщался с агентом дорогостоящего форварда.

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