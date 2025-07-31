Украинсккий вратарь подпишет контракт с топ-клубом европейсккого чемпионата - источник

Украинец Александр Петренко сменит клубную прописку.

Как сообщает Legioners.Ua, Петренко расторг контракт с Байером по обоюдному согласию и станет игроком пражской Славии.

19-летний голкипер подпишет контракт на 4,5 года. Финансовые детали личного соглашения неизвестны.

В планах столичного гранда постепенно подпускать Александра к основе. Решение подписать вратаря было принято после его просмотра в клубе.

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