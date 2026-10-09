Мареска прокомментировал настрой команды после обвинений

Главный тренер Манчестер Сити Энцо Мареска прокомментировал состояние команды после того, как их признали виновными в нарушениях.

Напомним, что "горожане" были признаны виновными в 114 нарушениях финансовых правил лиги.

Однако по словам Марески, игроков его команды приговор не особенно волнует. Футболисты настраиваются на следующий матч, веря в руководство клуба.

Лично я совершенно спокоен, честно скажу. Позиция клуба предельно ясна, и мы полностью ему доверяем. Понимаем, что вокруг много разговоров, но для нас главное — сосредоточиться на том, что можем контролировать, а контролировать мы можем только саму игру. Честно, ощущения потрясающие. Игроки с нетерпением ждут двух ближайших матчей. И особенно их воодушевляет то, что сейчас мы лидируем в таблице. Футболисты сосредоточены именно на этом. Они понимают, что могут влиять только на ход игры, поэтому их совершенно не беспокоят посторонние вещи. Они знают свое дело и понимают, что вокруг много шума, но не придают ему особого значения. Сейчас все их мысли заняты тем, как обыграть Ливерпуль, как вместе с болельщиками постараться победить на Энфилде

Ранее также сообщалось, что тренера Саутгемптона все же наказали за шпионаж.

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