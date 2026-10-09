"За него заплатят более 100 млн фунтов": бывший форвард МЮ выделил молодого нападающего

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Тедди Шерингем пророчит большое будущее молодому таланту Брайтону.

Англичанин считает, что 19-летний Харалампос Костулас вскоре будет стоит более 100 млн фунтов. А потому Шерингем хотел бы, чтобы МЮ уже выкупил греческого нападающего.

Глядя на Костуласа, вижу форварда, настоящего лидера атаки. Он станет следующим игроком Брайтона, за которого заплатят более 100 миллионов фунтов. Вне всяких сомнений, он уже на пути к этому.

Ему совершенно безразлично, против кого он играет или что происходит на поле. Он в любом случае навязывает сопернику свою игру: контролирует мяч, ведет за собой, забивает, выигрывает верховые единоборства и подключает партнеров. Я просто в восторге от него. По-моему, в нем есть все, что нужно топ-игроку.

Стоит ли Кэррику и Манчестер Юнайтед звонить Брайтону? Безусловно. Им нужно действовать на опережение, пока этого не сделал кто-то другой, ведь он выглядит настоящим лидером на поле и показывает великолепный футбол