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Бавария - Вольфсбург 2:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Германии

Вашему вниманию самые яркие моменты поединка немецкой Бундеслиги.
14 августа, 23:10
Бавария победила Вольфсбург / Getty Images
Бавария победила Вольфсбург / Getty Images
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В воскресенье, 14 августа, мюнхенская Бавария в рамках второго тура немецкой Бундеслиги встречалась на своем поле с Вольфсбургом.

После сверхуверенного старта в чемпионате с разгромной победы 6:1 над Айнтрахтом команда Юлиана Нагельсманна во втором поединке не испытала особых проблем с соперником, обыграв его со счетом 2:0.

Победный результат мюнхенскому коллективу еще в первом тайме обеспечили Джамал Мусиала и Томас Мюллер.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бавария - Вольфсбург:

Бавария - Вольфсбург 2:0

Голы: Мусиала, 33, Мюллер, 43

Бавария: Нойер - Дэвис, Эрнандес, Упамекано, Павар - Мусиала (Гравенберх, 83), Забитцер, Киммих, Мюллер - Гнабри (Сане, 46), Мане (Тель, 80)

Вольфсбург: Кастельс - Баку, Борнаув, Лакруа, Ван де Вен - Сванберг (Ф. Нмеча, 61), Гилавоги, Арнольд (Вранкс, 83) - Виммер (Крузе, 46), Л. Нмеча (Брекало, 83), Мармуш (Вальдшмитд, 68)

Предупреждения: Эрнандес, 15 - Сванберг, 52.

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