Кавани подписал контракт с испанским клубом

Уругвайский форвард, пребывавший в статусе свободного агента, трудоустроился в Испании.

Бывший нападающий Наполи, ПСЖ и Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани продолжит карьеру в Испании.

35-летний футболист пополнил состав Валенсии, присоединившись к своей новой команде в статусе свободного агента после истечения этим летом срока договора с МЮ.

Как сообщает официальный сайт "летучих мышей", уругвайский форвард подписал с клубом контракт на два сезона - до 30 июня 2024 года.

В минувшем сезоне Кавани принял участие в 20 матчах в составе Манчестер Юнайтед во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу.

Напомним, что перед стартом нынешнего сезона Валенсию возглавил Дженнаро Гаттузо.