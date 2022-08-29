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Кавани подписал контракт с испанским клубом

Уругвайский форвард, пребывавший в статусе свободного агента, трудоустроился в Испании.
Вчера, 23:50
Эдинсон Кавани / Getty Images
Эдинсон Кавани / Getty Images
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Бывший нападающий Наполи, ПСЖ и Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани продолжит карьеру в Испании.

35-летний футболист пополнил состав Валенсии, присоединившись к своей новой команде в статусе свободного агента после истечения этим летом срока договора с МЮ.

Как сообщает официальный сайт "летучих мышей", уругвайский форвард подписал с клубом контракт на два сезона - до 30 июня 2024 года.

В минувшем сезоне Кавани принял участие в 20 матчах в составе Манчестер Юнайтед во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу.

Напомним, что перед стартом нынешнего сезона Валенсию возглавил Дженнаро Гаттузо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы валенсия Эдинсон Кавани
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