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РБ Лейпциг реабилитировался после разгрома от Шахтера, победив Боруссию Дортмунд

Марко Розе в первом матче на посту тренера "быков" не оставил шансов своей бывшей команде.
Сегодня, 20:34
РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд
РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд
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РБ Лейпциг в центральном матче тура Бундеслиги встретился с Боруссией Дортмунд.

"Быки" под руководством своего нового наставника в лице Марко Розе реабилитировались за проигрыш от Шахтера в ЛЧ, отправив в ворота дортмундцев три безответных мяча.

Забитыми голами отметились венгерский центрбэк Вилли Орбан, его соотечественник хавбек Доминик Собослаи и малийский полузащитник Амаду Айдара.

В даный момент РБ Лейпциг занимает 10 место в чемпионате Германии, набрав 8 очков.

Лейпциг - Боруссия Д 3:0

Голы: Орбан, 6, Собослай, 45, Айдара, 84

Лейпциг: Гулачи - Симакана (Хенрикс, 68), Орбан, Диалло (Гвардиол, 77), Собослай, Раум - Лаймер (Кампль, 85), Шлягер, Форсберг (Айдара, 77) - Вернер (Силва, 85), Кунку.

Боруссия Д: Майер – Герреро, Шлоттербек, Зюле, Менье – Брандт (Мукоко, 59), Ройс, Озкан (Джастин, 70), Беллингем, Вольф (Рейна, 59) – Модест (Джан, 87).

Предупреждение: Менье, Лаймер, Раум.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол германия бундеслига Боруссия Дортмунд ЛЧ Шахтер Донецк РБ Лейпциг
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