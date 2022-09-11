iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Герд Мюллер, Хаби Алонсо и Жаирзиньо стали новыми кумирами в FIFA 23

Режим Ultimate team пополнился тремя легендами.
Сегодня, 10:20
FIFA 23 / ea.com
FIFA 23 / ea.com
0 0 0

Канадская компания-разработчик игр EA добавила в FUT 23 трех новых кумиров.

Речь идет об экс-форварде Баварии и сборной Германии Герде Мюллере, бывшем полузащитнике Реала и сборной Испании Хаби Алонсо, а также легенде сборной Бразилии Жаирзиньо.

Таким образом количество кумиров в FIFA 23 Ultimate Team увеличилось до 100.

Ранее сообщалось, что EA Sports сделали коллаборацию с Marvel в FIFA 23.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хаби Алонсо Герд мюллер FIFA 23
0 0 0

Статьи по теме

Робот, тигриное сердце, гром и другие: EA Sports сделали коллаборацию с Marvel в FIFA 23 Робот, тигриное сердце, гром и другие: EA Sports сделали коллаборацию с Marvel в FIFA 23
Мбаппе попал на обложку FIFA 23 Мбаппе попал на обложку FIFA 23
Стало известно, когда представят новую FIFA 23 Стало известно, когда представят новую FIFA 23
Левандовски побил рекорд Герда Мюллера по голам за календарный год в Бундеслиге Левандовски побил рекорд Герда Мюллера по голам за календарный год в Бундеслиге
Помочь журналистам

Видео

Ярмоленко отметился дебютным голом за Аль-Айн в официальных матчах
Ярмоленко отметился дебютным голом за Аль-Айн в официальных матчах

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
Каземиро прибыл на тренировку Манчестер Юнайтед на новом Бентли
просмотров

Последние новости

Европа12:25
Бускетс принял решение покинуть Барселону
Теннис12:10
Битва за трофей и звание первой ракетки мира: кто выиграет US OPEN-2022 у мужчин
ММА11:56
Бои без правил: расписание боев и турниров
ММА11:40
UFC анонсировал бой Порье – Чендлер
Европа11:14
Марсьяль открыто выступил с критикой в адрес экс-тренера Манчестер Юнайтед
ММА10:48
Макгрегор призвал уволить Чимаева из-за провального взвешивания перед UFC 279
Европа10:20
Герд Мюллер, Хаби Алонсо и Жаирзиньо стали новыми кумирами в FIFA 23
Европа09:53
Рафинья рассказал, почему отказался от перехода в Челси
Сборные09:40
Евробаскет-2022: Матч Украины и шанс Хорватии пройти дальше
Сборные09:30
Украина - Польша: видео онлайн-трансляция матча Евробаскета
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK