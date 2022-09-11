Герд Мюллер, Хаби Алонсо и Жаирзиньо стали новыми кумирами в FIFA 23

Канадская компания-разработчик игр EA добавила в FUT 23 трех новых кумиров.

Речь идет об экс-форварде Баварии и сборной Германии Герде Мюллере, бывшем полузащитнике Реала и сборной Испании Хаби Алонсо, а также легенде сборной Бразилии Жаирзиньо.

Таким образом количество кумиров в FIFA 23 Ultimate Team увеличилось до 100.

Ранее сообщалось, что EA Sports сделали коллаборацию с Marvel в FIFA 23.