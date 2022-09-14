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Игрок Реала похвастался улучшенными показателями в FIFA23

Винисиус Жуниор показал свои новые характеристики в популярной игре.
Сегодня, 12:25
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images
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Вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор с каждым годом становится все лучше и уже сейчас входит в число лучших футболистов мира.

Его достижения в реальной жизни поспособствовали улучшению показателей и в компьютерной игре FIFA. В новой версии у Вини общий показатель будет на 6 пунктов больше, чем в прошлой (теперь он 86).

Об улучшениях Жуниор сообщил с помощью специального видеоролика.

Отметим, что у Винисиуса улучшились показатели дриблинга (+3), умения отдавать передачи (+4) и ударов (+9). Сам игрок очень доволен подобными изменениями.

Прошлым летом Винисиус рассказывал о взаимоотношениях с главной звездой своей команды - Каримом Бензема.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: fifa Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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