Игрок Реала похвастался улучшенными показателями в FIFA23

Вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор с каждым годом становится все лучше и уже сейчас входит в число лучших футболистов мира.

Его достижения в реальной жизни поспособствовали улучшению показателей и в компьютерной игре FIFA. В новой версии у Вини общий показатель будет на 6 пунктов больше, чем в прошлой (теперь он 86).

Об улучшениях Жуниор сообщил с помощью специального видеоролика.

Отметим, что у Винисиуса улучшились показатели дриблинга (+3), умения отдавать передачи (+4) и ударов (+9). Сам игрок очень доволен подобными изменениями.

Прошлым летом Винисиус рассказывал о взаимоотношениях с главной звездой своей команды - Каримом Бензема.