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Специя добыла волевую победу над Сампдорией

Команда Виктора Коваленко заработала важные три очка.
Сегодня, 21:05
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В субботу, 17 сентября, на стадионе имени Альберто Пикко прошел матч седьмого тура итальянской Серии А, в котором Специя победила приехавшую в гости Сампдорию со счетом 2:1.

Гости первыми отметились взятием ворот, постарался Абдельхамид Сабири. Но уже в следующей же атаке хозяева сумели восстановить паритет (не без доли везения). Это Джейсон Мурильо старался прервать передачу, а вместо этого отправил мяч в собственные ворота.

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На 71-й минуте встречи с поля ушел Виктор Коваленко - на счету украинца лишь желтая карточка. Как только Виктор был заменен, Специя забила второй гол - на этот раз отличился М'Бала Нзола.

Победа позволила команде Коваленко подняться сразу на десятое место таблицы чемпионата Италии - теперь на счету Специи восемь очков. 

Специя - Сампдория 2:1
Голы: Мурильо, 12 (аг), Нзола, 72 - Сабири, 11.

Специя: Драговски - Ампаду (Эллертссон, 87), Кивьор, Николау - Хольм, Бурабия, Коваленко (Экдаль, 71), Реца (Христов, 71), Бастони (Агудело, 60) - Гьяси (Кальдара, 87), Нзола.

Сампдория: Аудеро - Берешински, Феррари (Колли, 46), Мурильо, Ауджелло - Вильяр (Виейра, 61), Лерис (Габбьядини, 71), Ринкон, Сабири, Джуричич (Квальярелла, 81) - Капуто (Верре, 81).

Предупреждения: Бастони, Коваленко, Эллертссон, Нзола - Феррари, Вильяр, Лерис, Джуричич, Мурильо.

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