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Аллегри: Я доволен трансферами Ювентуса, но игроков нет на поле

Итальянский специалист нашел отмазку после серии неудач команды.
Сегодня, 17:45
Массимилиано Аллегри / Getty Images
Массимилиано Аллегри / Getty Images
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Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри высказался о причинах проблем клуба на старте сезона.

"Мы допускаем ошибки на многих участках поля, ошибаемся в передачах, много технических ошибок, нет контратак, уступаем сопернику в физике.

Сейчас у нас виртуальный Ювентус. Мне понравилось то, как мы поработали на рынке, но на поле игроков нет.

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Заберите у Интера или Милана пятерых игроков стартового состава и посмотрите, появятся ли у них сложности", – сказал Аллегри в интервью Goal.com.

Напомним, за туринцев на данный момент не играют из-за травм Поль Погба, Федерико Кьеза и Войчех Шченсны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Массимилиано Аллегри
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