Руководство Ювентуса определилось с судьбой Аллегри
Итальянцу пока не грозит увольнение из стана туринского клуба.
Ювентус пока не планирует увольнять Массимилиано Аллегри с поста тренера. Об этом сообщает издание Sky Sport Italia.
После вчерашнего поражения от Бенфики (1:2) в Лиге чемпионов итальянец покинул стадион позже, чем обычно, но в отставку тренер не уйдет. В Ювентусе разочарованы и обеспокоены результатами команды.
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Несмотря на неудачи туринского клуба на старте сезона, вопрос об увольнении Аллегри с поста тренера не стоит.
Напомним, Ювентус потерпел два поражения на старте Лиги чемпионов, а в Серии А выиграл лишь два матча из шести.