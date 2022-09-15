Руководство Ювентуса определилось с судьбой Аллегри

Итальянцу пока не грозит увольнение из стана туринского клуба.

Ювентус пока не планирует увольнять Массимилиано Аллегри с поста тренера. Об этом сообщает издание Sky Sport Italia.

После вчерашнего поражения от Бенфики (1:2) в Лиге чемпионов итальянец покинул стадион позже, чем обычно, но в отставку тренер не уйдет. В Ювентусе разочарованы и обеспокоены результатами команды.

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Несмотря на неудачи туринского клуба на старте сезона, вопрос об увольнении Аллегри с поста тренера не стоит.

Напомним, Ювентус потерпел два поражения на старте Лиги чемпионов, а в Серии А выиграл лишь два матча из шести.