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Бонуччи: Игрокам Ювентуса нужно заткнуться и работать

Итальянец прокомментировал провальный результат в еврокубке.
Сегодня, 10:50
Леонардо Бонуччи / Getty Images
Леонардо Бонуччи / Getty Images
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Центральный защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи высказался о поражении клуба от Бенфики (1:2) в Лиге чемпионов.

"Свист в наш адрес – это справедливо, тут мало что добавить. Мы проиграли матч, который не должны были проигрывать, свист был абсолютно обоснован.

К сожалению, мы переживаем момент, когда нам тяжело после забитых голов. Я обеспокоен, мне нечего скрывать. К сожалению, мы выпадаем из игры. Не знаю, связано ли это с физическим или ментальным спадом.

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Теперь нам остается только заткнуться и работать. Ситуация может измениться, у нас выбыли важные игроки... Виноваты все", – сказал Бонуччи в интервью сайту УЕФА.

Напомним, туринский клуб не выигрывает уже четыре матча подряд, имея на своем счету лишь 2 победы в 8 матчах сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов ювентус Леонардо Бонуччи
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