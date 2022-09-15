Ювентус - Бенфика 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Ювентус на своем поле уступил Бенфике (1:2).

На старте встречи туринский клуб вышел вперед благодаря голу Милика. Португальская команда сумела восстановить паритет еще до перерыва, реализовав пенальти. Автором точного удара стал Мариу.

Во втором тайме команды продолжили показывать атакующею игру, в которой сильнее оказалась Бенфика. Давид Нерес на 55-й минуте забил второй в ворота Ювентуса, который в концовке так и не сумел избежать поражения.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус - Бенфика:

Ювентус - Бенфика 1:2

Голы: Милик, 4 - Мариу, 43 (пен.), Нерес, 55.

Ювентус: Перин - Бремер, Бонуччи, Данило - Куадрадо (Де Шильо, 58), Маккенни, Паредес, Миретти (Ди Мария, 58), Костич (Кин, 70) - Милик (Фаджоли, 70), Влахович.

Бенфика: Влаходимос - Ба, А. Силва, Отаменди, Гримальдо - Флорентину, Фернандес (Эурснес, 81) - Нерес (Шикиньо, 81), Рафа Силва (Гонсалвеш, 86), Мариу (Дракслер, 86) - Рамуш (Муса, 82).

Предупреждения: Мирретти, Перин, Данило, Паредес - Ба, Мариу, Флорентину.

Источник: MEGOGO