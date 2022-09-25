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Лидер сборной Шотландии пропустит матч с Украиной

Скотт Мактоминей не поможет своей команде в ключевой игре Лиги Наций.
Сегодня, 11:49
Скотт Мактоминей
Скотт Мактоминей
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В рамках шестого тура Лиги наций Украина сыграет с Шотландией.

Лидер "тартановой армии" Скотт Мактоминей пропустит эту встречу.

Хавбек получил желтую карточку в игре с Ирландией, заработав дисквалификацию.

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Стоит сказать, что Мактоминей не единственный игрок, который может пропустить матч.

Под угрозой появление в составе фланговых защитников Аарона Хики и Кирана Тирни.

У обоих футболистов возникли небольшие повреждения в ходе последнего противостояния.

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