Лидер сборной Шотландии пропустит матч с Украиной
Скотт Мактоминей не поможет своей команде в ключевой игре Лиги Наций.
В рамках шестого тура Лиги наций Украина сыграет с Шотландией.
Лидер "тартановой армии" Скотт Мактоминей пропустит эту встречу.
Хавбек получил желтую карточку в игре с Ирландией, заработав дисквалификацию.
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Стоит сказать, что Мактоминей не единственный игрок, который может пропустить матч.
Под угрозой появление в составе фланговых защитников Аарона Хики и Кирана Тирни.
У обоих футболистов возникли небольшие повреждения в ходе последнего противостояния.