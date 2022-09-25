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Кака назвал лучшее воспоминание периода выступлений за Реал

По словам бразильца, это день его ухода из клуба.
Сегодня, 13:12
Кака
Кака
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Экс-футболист Реала и сборной Бразилии Кака сделал резонансное заявление.

Бразилец сказал, что лучшим воспоминанием из его периода выступлений за "сливочных" - день ухода из клуба.

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"Лучшее воспоминание в Реале – день, когда я покинул команду, потому что Флорентино Перес сказал мне, что я большой профессионал. Профессионал, сделавший все возможное, чтобы добиться отличных результатов в Мадриде, но травмы и несколько минут, которые мне давал тренер, не позволили этого сделать.

Это действительно было удовольствие. Вот почему вы никогда не услышите, чтобы я плохо отзывался о Реале или Жозе Моуринью", — заявил Кака в интервью Marca.

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