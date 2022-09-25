Игнатенко: На Шотландию настраиваемся серьезно

Полузащитник сборной Украины Даниил Игнатенко поделился мыслями в преддверии матча шестого тура группового этапа Лиги наций против Шотландии.

По словам футболиста, колектив национальной команды будет предельно мотивированным на предстоящий поединок в Кракове.

Читай также: Украина - Шотландия: прогноз на матч Лиги наций

"Очень серьезно будем настраиваться на игру с Шотландией, очень принципиальная игра, хотим реабилитироваться за досадное поражение, будем делать все от нас зависящее. И думаю, что у нас все получится.

Мы будем играть для наших болельщиков, будет хорошая поддержка на стадионе, которая будет нас гнать вперед", - заявил хавбек в интервью Youtube-каналу ВЗбірна.