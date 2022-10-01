Барселона намерена продлить контракт с Дембеле

Барселона в долгосрочной перспективе рассчитывает на французского вингера Усмана Дембеле.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб намерен продлить контракт с игроком и готов предложить ему обновленный договор до 2026 года.

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Минувшим летом 25-летний футболист заключил с "блаугранас" новое соглашение сроком до 2024 года. Изначально в договоре сумма отступных планировалась в размере 100 миллионов евро, но в процессе переговоров была снижена до 50 миллионов. Каталонцы опасаются, что из-за относительно небольшой клаусулы могут потерять игрока, поэтому заинтересованы в переподписании контракта.

Отмечается, что руководство Барселоны уже связалось с агентом французского вингера, сообщив о намерении продлить соглашение.

В текущем сезоне Дембеле провел в составе каталонской команды во всех турнирах восемь матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Усман Дембеле озвучил свою главную цель в Барселоне.