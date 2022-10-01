iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона намерена продлить контракт с Дембеле

Каталонцы опасаются потерять французского игрока из-за небольшой клаусулы.
Сегодня, 07:25
Усман Дембеле / Getty Images
Усман Дембеле / Getty Images
0 0 0

Барселона в долгосрочной перспективе рассчитывает на французского вингера Усмана Дембеле.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб намерен продлить контракт с игроком и готов предложить ему обновленный договор до 2026 года.

Читай также: Месси откажется от возвращения в Барселону, если там будет Пике

Минувшим летом 25-летний футболист заключил с "блаугранас" новое соглашение сроком до 2024 года. Изначально в договоре сумма отступных планировалась в размере 100 миллионов евро, но в процессе переговоров была снижена до 50 миллионов. Каталонцы опасаются, что из-за относительно небольшой клаусулы могут потерять игрока, поэтому заинтересованы в переподписании контракта.

Отмечается, что руководство Барселоны уже связалось с агентом французского вингера, сообщив о намерении продлить соглашение.

В текущем сезоне Дембеле провел в составе каталонской команды во всех турнирах восемь матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Усман Дембеле озвучил свою главную цель в Барселоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Усман Дембеле
0 0 0

Статьи по теме

Педри похвастался в соцсетях именным диском с FIFA 23 Педри похвастался в соцсетях именным диском с FIFA 23
Барселона нашла замену Бускетсу в АПЛ Барселона нашла замену Бускетсу в АПЛ
Атлетико может зимой подписать Пике Атлетико может зимой подписать Пике
Бельерин выбыл на длительный срок из-за травмы Бельерин выбыл на длительный срок из-за травмы
Помочь журналистам

Видео

Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций
Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Футбол10:21
Атлетико готов выкупить Гризманна
Бокс10:02
Хирн: Усик сделал достаточно, чтобы попасть в Зал славы бокса
Футбол09:57
Cуарес сравнил хавбека сборной Уругвая с легендой Ливерпуля
Европа09:27
Лион может получить нового владельца уже в конце этого месяца
Бокс09:08
Хэйни: Сомневаюсь, что Камбосос уйдет на пенсию, если снова проиграет мне
Украина08:45
УПЛ: календарь и результаты матчей
Европа08:32
Реал пропишет фантастическую клаусулу в новом контракте Милитао
Бокс07:58
"Большой Жираф, где бумаги?": Чарр обвинил Фьюри в затягивании переговоров о бое
Европа07:25
Барселона намерена продлить контракт с Дембеле
Европа00:42
Назарина - в заявке Шахтера на матч с Металлистом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK