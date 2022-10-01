Кельн в голевой перестрелке оказался сильнее Боруссии Дортмунд

В субботу, 1 октября, в рамках 8 тура Бундеслиги Кельн принимал Боруссию Дортмунд. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2.

Первыми сумели отличиться гости. Хавбек дортмундцев Юлиан Брандт забил под занавес первого тайма.

В начале второй половины встречи Кельн за короткий промежуток встречи смог поразить Боруссию, забив три гола. После такого нокдауна "шмели" отметились еще одним мячом, сократив отставание, однако на большее клуб не хватило.

Кельн - Боруссия Дортмунд 3:2

Голы: Каинц, 53, Тиггес, 56, Любичич, 71 - Брандт, 36, Шмитц, 76 автогол

Кельн: Швэбе - Шмитц (Мартель, 83), Килиан, Хюберс, Хектор - Кайнц (Хусейнбашич, 70), Дуда (Адамян, 61), Схири, Любичич - Майна (Шиндлер, 70), Тиггес (Дитц, 61).

Боруссия Д: Майер - Менье, Зюле, Шлоттербек, Геррейру (Роте, 77) - Брандт, Озджан (Мукоко, 70), Беллингем - Модест, Мален (Джан, 77), Адейеми (Азар, 61).

Предупреждения: Хюберс, Адейеми, Дуда, Геррейру, Зюле, Шиндлер.