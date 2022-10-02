Гвардиола: Чувствуется, что Холанд голоден до голов
Наставник Манчестер Сити высказался о невероятной форме своего подопечного.
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями о бомбардирском таланте Эрлинга Холанда.
Испанский специалист заявил, что статистика норвежского нападающего выглядит пугающе.
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"Что касается Холанда, цифры говорят сами за себя. Он уже делал это раньше здесь.
Мы стараемся помочь ему адаптироваться в нашей среде. Чувствуется, что он всегда голоден до голов.
Статистика пугает, откровенно говоря", – сказал Гвардиола в интервью BBC.