Гвардиола: Чувствуется, что Холанд голоден до голов

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями о бомбардирском таланте Эрлинга Холанда.

Испанский специалист заявил, что статистика норвежского нападающего выглядит пугающе.

Читай также: Холанд установил рекорд АПЛ

"Что касается Холанда, цифры говорят сами за себя. Он уже делал это раньше здесь.

Мы стараемся помочь ему адаптироваться в нашей среде. Чувствуется, что он всегда голоден до голов.

Статистика пугает, откровенно говоря", – сказал Гвардиола в интервью BBC.